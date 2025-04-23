İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Fırtına Feribotu İskeleden Uzak Tutuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı ve yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.

Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede kuvvetli fırtına etkili oldu. Baskil ile Malatya arasında sefer yapan feribot, Karakaya Baraj Gölü üzerinde şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle suda bekleyen feribottakiler korku dolu anlar yaşadı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.