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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist hain amaçlarına ulaşamadan öldürüldü

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"MÜCADELEMİZ SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/ Ypg'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/ Ypg ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

6 ASKERİMİZ ŞEHİT

Öte yandan; dün akşam Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerimiz şehit oldu. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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