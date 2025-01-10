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Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışıyla sınırımızdaki terör unsurlarına yönelik ciddi bir operasyonunun sinyalini vermişti.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar aralanırken sınırdaki terör unsurları ise Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor.

UYARILAR ART ARDA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MSB'den art arda yapılan uyarılarla yeni bir operasyonun sinyalleri kuvvetli bir biçimde verilmişti.

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesi ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAKLAR"

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıMGk:

Ah be Reis ekonomi bir düzelse sana oy vermek isteyen yüzde 70lik bir kesim var üç tane zibidi marketle başedemedik

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

Ah be reis emekliler asgarililar fakir halk olmasaydi sana oy verirdim ama okadarda yalaka değilim

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

sayın trolmen kardeş sizi anlamazlar onlar reis size destek verdiği kadar bu nankör lere verseydi desteğini o zaman hak verirlerdi ama işte olmadı sizden yetişmek kolay değil yirmi yılda zor yetişiyor bir trolmen sizin kıymetinizj bilmek lazım

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Celik:

cenabı Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun

Yorum Beğen169
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Ayni murat apoyu cezaevi cikisinda ciceklerle karsilamaya hazir

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıemre null:

rahmetli Kemal sunalin bazı filmlerde çift rol oynadığı gibj acaba Erdoğan da iki tane mi var suan cunku biri barıştan bahsediyor diğeri vuruyor:)

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme107
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Haber YorumlarıAvci:

20 terorist icin savas ucaklari kaldirip bomba yagdirmasi ekonomiye zarardir, 20 bordo bereli gonderseydi teroristlerin hepsini imha ederlerdi.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme109
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

uçak varken askeri niye riske atalım sen önce askerlik yap

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Saymışlar mı ? Harekat Fıratın doğusuna mı , Kuzey ırak tarafına mı yapılmış

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

yola devam

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
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