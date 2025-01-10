Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar aralanırken sınırdaki terör unsurları ise Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor.

UYARILAR ART ARDA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MSB'den art arda yapılan uyarılarla yeni bir operasyonun sinyalleri kuvvetli bir biçimde verilmişti.

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesi ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAKLAR"

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri yer aldı.