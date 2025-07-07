Firari Hükümlü Kafede Çay İçerken Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Samet Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kafede çay içerken yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Samet Ç.'nin Osmaniye Mahallesi'nde bir kafede bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda kafeye giren ekipler, kız arkadaşıyla çay içen firari hükümlü Samet Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Samet Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.