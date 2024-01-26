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Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

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Mersin'de karıştığı bilişim suçlarından hakkında kesinleşmiş 46 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmir'de çalıntı otomobil ve sahte kimlikle yakalandı.

Mersin'de karıştığı bilişim suçlarından hakkında kesinleşmiş 46 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmir'de çalıntı otomobil ve sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekibi, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili Kasımpaşa Mahallesi'nde kovalamaca sonucu durdurdu.

Yapılan sorgulamada, otomobilin Ankara'dan çalıntı olduğu tespit edildi. Otomobildeki M.Y. (49) ile eşi S.Y. (38) gözaltına alındı. M.Y'nin (49) ibraz ettiği başkası adına düzenlenmiş sürücü belgesinin de sahte olduğu belirlendi.

M.Y. hakkında Mersin'de karıştığı "resmi belgede sahtecilik" ve "bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 46 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca otomobilde 7 sim kart ele geçirildi.

M.Y. işlemin ardından cezaevine gönderilirken, eşi S.Y. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Mersin İzmir Dolandırıcılık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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