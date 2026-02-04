Samsun'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.K'yi (21) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.