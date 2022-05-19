Firari eş katili 1,5 yıl sonra yakalanarak tutuklandı - Haberler

İSTANBUL Silivri'de eşi Sarıgül Hamarat'ı öldürüp intihar görüntüsü veren, hakkında açılan davada hapis cezası alınca ortadan kaybolan ve 1,5 yıl sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağabeyi İmam Hamarat'ın kimliğiyle yakalanın Yunus Hamarat (41), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Silivri'de 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, 3 Ağustos 2018'de müteahhitlik yapan eşi Yunus Hamarat'ın kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Eşi tarafından darbedilen Sarıgül Hamarat, geçici olarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Sarıgül Hamarat'ın ağabeyi Alican Sönmez ile eşinin ağabeyi İmam Hamarat, araya girip çifti barıştırdı. Evine dönen Hamarat ile eşi arasında yeniden tartışmalar yaşandı. Yunus Hamarat 6 Ağustos'ta kendine ait cip ile eşini ormanlık alana götürüp, göğsüne ateş ederek tek kurşunla öldürdü. Ardından tabancayı ölen eşinin eline tutuşturarak bir el ateş ettirdi. Sonra da jandarmayı arayan Yunus Hamarat, eşinin intihar ettiğini iddia etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Yunus Hamarat hakkında 'eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Hamarat, Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasını eşinin intiharı üzerine kurdu. 9 Ocak 2019'da suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Eşini öldürdükten sonra yurt dışına çıktığı ileri sürülen Yunus Hamarat'ın, Türkiye'den ayrılmadığı, Bodrum'a gelme nedeninin de kaçak göçmenler gibi Yunan adalarına kaçmak olduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile Hamarat, cinayet ve cinsel taciz suçlarından tutuklandı.