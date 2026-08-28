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Finlandiya ve İsveç'ten İHA'ya karşı ortak savunma

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Finlandiya, hava sahasındaki insansız hava araçlarını tespit etmek için İsveç ile savunma işbirliğini güçlendireceğini açıkladı. İsveç, Finlandiya'ya askeri birlik ve İHA ile mücadele desteği sağlayacak; bu adım NATO'nun caydırıcılığını da destekliyor.

Finlandiya yönetimi, hava sahasında insansız hava araçlarının (İHA) tespiti hususunda İsveç ile savunma işbirliğini güçlendireceğini açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin İsveç ile savunma işbirliğini bir adım ileri taşıma kararı aldığını belirtti.

Finlandiya'nın toprak bütünlüğünün gözetimi ve korunmasına ilişkin İsveç ile ortaklaşa çalışacaklarını aktaran Stubb, "Bu işbirliği, İHA'ları tespit etme ve onlara karşı koyma yeteneğimizi artıracak. İskandinav bölgesi olarak birlik içerisinde hareket ediyoruz. Birbirimize güveniyoruz ve birlikte daha güçlüyüz. Bu işbirliği aynı zamanda NATO'nun caydırıcılık ve savunmasını da destekliyor." ifadelerine yer verdi.

İsveç'te yayın yapan SVT kanalı ise ülkenin Finlandiya'ya askeri birlik desteği sağlayacağını, Finlandiya'nın Rusya sınırı yakınlarındaki "riskli bölgelerde" İsveç'in Gripen tipi savaş uçakları ve savaş gemilerinin devriye gezeceği bilgisini paylaştı.

SVT, ihtiyaç halinde İsveç'in Finlandiya'ya İHA ile mücadele birliklerini de gönderebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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