Haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Rusya'nın hibrit savaşına karşı hazırlık çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Oslo'da Norveç Başbakanı Store ile görüşerek Rusya'nın hibrit savaşının münferit olay değil kampanya olduğunu söyledi. Stubb hazırlıklı olunması gerektiğini belirtirken, Store tehditlerden korkmadıklarını kaydetti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya'dan gelebilecek hibrit saldırılara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Norveç'in başkenti Oslo'ya resmi ziyarette bulunan Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Stubb, Rusya'nın Batı'ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğünü belirterek, "Bunun münferit bir olay olmadığını anlamalıyız. Bu bir kampanya." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan daha fazla hibrit saldırıların geleceğini savunan Stubb, ülkelerin buna karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Stubb, "Hibrit savaşa karşı savunma oldukça zor ancak her zaman hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Store da Rusya'dan gelen tehditlerden korkmadıklarını, her zaman hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı

Bakan Tekin'den okul saldırıları için çok konuşulacak sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göksel Arsoy'un cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyenlere Serdar Gökhan'dan tepki

Efsane oyuncunun cenazesinde büyük ayıp! Serdar Gökhan çıldırdı
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği

Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart
Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

Ülkenin başkenti dün gece kabusu yaşadı! X-101 füzesiyle vurdular
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi

2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Çöken binadan bir acı haber daha