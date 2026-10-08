Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Rusya'nın hibrit savaşına karşı hazırlık çağrısı yaptı

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya'dan gelebilecek hibrit saldırılara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Norveç'in başkenti Oslo'ya resmi ziyarette bulunan Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Stubb, Rusya'nın Batı'ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğünü belirterek, "Bunun münferit bir olay olmadığını anlamalıyız. Bu bir kampanya." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan daha fazla hibrit saldırıların geleceğini savunan Stubb, ülkelerin buna karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Stubb, "Hibrit savaşa karşı savunma oldukça zor ancak her zaman hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Store da Rusya'dan gelen tehditlerden korkmadıklarını, her zaman hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA