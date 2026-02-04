Haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: "ABD'nin değiştiğini kabul etmeliyiz"

Güncelleme:
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD'nin önemli bir müttefik olduğunu ancak ülkenin dış politikasındaki değişimleri de kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Stubb, Avrupa'nın ABD ile daha eşit bir ortak olma hedefini vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD'nin kendileri için önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Aynı zamanda kendimize karşı dürüst olmalı ve ABD'nin değiştiğini kabul etmeliyiz." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Stubb, ülke parlamentosunda milletvekillerine hitap etti.

ABD'nin kendileri için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stubb, "Aynı zamanda kendimize karşı dürüst olmalı ve ABD'nin değiştiğini kabul etmeliyiz. Değişen bir diğer unsur ise ülkenin müttefiklerine yönelik tutumu ve dış politikayı yürütme biçimidir. Geçtiğimiz yıl boyunca bunu bizzat gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Stubb, mevcut ABD yönetiminin dış politikasının, mevcut uluslararası düzeni zayıflatması bakımından kendi değerleriyle çelişen bir ideolojiye dayandığını ve giderek artan şekilde uluslararası kurumların dışında hareket ettiğini dile getirdi.

Avrupa'nın, ABD dış politikasının öncelikleri listesinde Batı Yarımküre ile Asya-Pasifik bölgesinin gerisinde yer aldığına dikkati çeken Stubb, "Bunlar her gün yürüttüğümüz çalışmaların çerçevesini çizen gerçeklerdir. Bu dönüşüme bir anda uyum sağlayamayız. Seçimler yapmaya devam etmek zorunda kalacağız. ABD ile güçlü ikili ilişkilerimiz sayesinde meseleleri doğrudan görüşebiliyoruz." diye konuştu.

Savunma, NATO ve denizcilik gibi alanlarda ABD ile işbirliği yaptıklarını aktaran Stubb, iklim değişikliği, uluslararası kurumlar ve kurallara yönelik tutum gibi konularda açıkça ABD ile anlaşamadıklarının altını çizdi.

Stubb, Avrupa'nın gelecekte ABD için daha eşit ve yetkin bir ortak olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
