Finlandiya Başbakanı'nın sızdırılan parti videosu tartışmaya yol açtı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleri tartışma yarattı.

Politico sitesinin Finlandiya gazetesi Iltalehti'ye dayandırdığı habere göre, sosyal medyada yayımlanan videolarda Başbakan Marin, milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlenirken görülüyor.

Sızdırılan görüntülerde, Başbakan Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekiyor.

Başbakan Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırdı.

Karna, "Halkın, bunu başbakanlarından beklemeye hakkı var." ifadesini kullandı.

Başbakan Marin ise düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu kullandığına dair iddiaları reddetti ve gizlenecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

Marin, çok fazla alkol tüketmediğini de belirterek, "Dans edip şarkı söyleyerek kutlama yaptım. Yasa dışı bir şey yapmadım." diye konuştu.

Finlandiya Başbakanı ayrıca görüntülerin sızdırılmasına ilişkin "Videolar özel bir etkinlikte çekildiği için yayımlanmayacaklarına güvendim. Yayımlanmış olmaları kötü hissettiriyor." dedi.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Bazıları Marin'i sorumsuzca davranmakla eleştirirken, diğerleri bunun, 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savundu.

Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayındaki eleştirilerin hedefi olmuştu.