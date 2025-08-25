Finike'de motosiklet kazası: Anne hayatını kaybetti, kız ağır yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Rabia Karakurt (25) ağır yaralanırken, annesi Ayşe Karakurt (53) hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Karakurt'un kullandığı 07 CBR 181 plakalı motosiklet ile A.B.'nin (46) kullandığı 15 SD 701 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü A.B. ile yola savrulan Rabia Karakurt ve beraberindeki annesi Ayşe Karakurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Karakurt tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rabia Karakurt'un durumunun ağır olduğu, A.B.'ye ise ayakta müdahale edildiği öğrenildi. Ticari aracın sürücüsü A.B. ifadesi için karakola götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel