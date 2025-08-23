Fındık Toplarken Yamaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aşağı Kaynartaş Mahallesi'ndeki eğimli arazide fındık toplayan Hüseyin Korkmaz (70), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanarak dere yatağına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Korkmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Korkmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel