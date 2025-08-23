Fındık Toplarken Uçurumdan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ordu'da fındık toplarken dengesini kaybedip uçurumdan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'da fındık toplarken uçurumdan dere yatağına yuvarlanan Hüseyin Korkmaz (70), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında İkizce ilçesi Aşağı Kaynartaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, kendisine ait fındık bahçesinde fındık toplarken ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere yatağında ulaştığı Korkmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Korkmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
