Kocaali'de fındık bahçesinde temizlik yaparken düşen adam hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesini temizlediği sırada metrelerce yükseklikten kayalık alana düşen Nizamettin Temizkan (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.15 sıralarında Kocaali ilçesine bağlı Süngüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birkaç ay sonra hasadı yapılacak fındık bahçesindeki çalıları temizleyen Nizamettin Temizkan, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Başını kayalıklara çarpan Temizkan ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Temizkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Temizkan'ın cansız bedeni, ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Temizkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

