Haberler

Cenin'de İsrailliler 2 Filistinliyi Darbetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail yerleşimcileri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 Filistinliyi darbederek yaraladı. Ayrıca İsrail ordusu, Cenin'in doğusundaki Raba köyünde Filistinlilere ait arazileri buldozerlerle düzleştirerek kaçak yerleşim yolunu genişletti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi darbederek yaraladığı belirtildi.

İsraillilerin sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği saldırılar sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, Cenin'in güneyindeki Arraba kasabası toprakları üzerine kurulan bir yerleşim yeri yakınlarında 2 Filistinliye saldırdı.

Darbedilen Filistinliler hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin'in doğusundaki Raba köyündeki Es-Salime Dağı bölgesinde Filistinlilere ait arazileri buldozerlerle düzleştirip bölgede kurulu kaçak bir yerleşim yerine giden yolu genişletti.

İsrail ordusu, yerleşim birimlerini genişletmek ve yol götürmek için sürekli olarak buldozerlerle Filistinlilerin arazilerini düzleştiriyor.

Kaynak: AA
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu

Aile faciası! Annesini vahşice katledip çöp konteynerine attı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Seçim vaadini ağzından kaçırdı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem etkisi yaratan gelişme
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var