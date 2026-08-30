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Ramallah'ta İsrailli Saldırısı: 4 Yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir köyünde, İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup İsrailli, Filistinlilerin araçlarına ve evlerine saldırdı. Açılan ateş sonucu 4 Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İsrail askerleri köy girişini kapatarak Filistinlilerin geçişini engelledi. Bölgeye yönelik saldırıların sürdüğü belirtiliyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şerianın Ramallah kentine saldırısında 4 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyünde Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleşen saldırıda, 4 Filistinli açılan ateş sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İsrailliler ayrıca köydeki bazı evlere saldırdı. İsrail askerleri ise köyün girişini kapatarak Filistinlilerin giriş-çıkışlarına engel oldu.

Muğayyir ve Ramallah'a bağlı diğer köylere İsrailliler tarafından sürekli saldırı düzenleniyor.

Kaynak: AA
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