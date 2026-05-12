Haberler

Gazze'de Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 78. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'nda, Filistinliler Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yıl dönümünde düzenledikleri gösteride, 'Dönüş hakkı kutsaldır' ve '78 yıl, zulüm ve göç' pankartları taşıdılar. Toplanarak yaptıkları basın açıklamasında, devam eden zulme karşı direnişlerini sürdüreceklerini vurguladılar.

Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Şati Mülteci Kampı'ndaki gösteriye katılan Filistinliler, Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Katılımcıların, "78 yıl, zulüm ve göç", "Dönüş hakkı kutsaldır" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Filistinliler gösteride yaptığı basın açıklamasında, Nekbe'nin sona ermediğini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ettiğini kaydederken, Filistinlilerin direnişe devam edeceğini aktardı.

Yaptıkları gösteriyle tüm dünyaya mesaj verdiklerini ifade eden Filistinliler, topraklarına dönüş haklarının saklı olduğunu ve Filistin halkının sadece sayılardan oluşmadığını vurguladı.

AA'ya konuşan hukuk müsteşarı Mar'i Krizem, üniversitelerde okutulan uluslararası hukuk normlarının nerede olduğunu sorgulayarak, Filistinlilere ayrımcılık yapıldığını ve dönüş haklarının görmezden gelindiğini anlattı.

Gazze'deki Filistin Kurtuluş Cephesi Sorumlusu Muhammed el-Gul ise Şati Mülteci Kampı enkazı üzerinde yaptıkları bu eylemle tüm dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

Gul, verdikleri mesajda Filistin halkının hukuki ve siyasi haklarına sonuna kadar bağlı olduğunu ve direnişe devam edeceğini aktardı.

Filistinliler, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak nitelendiriyor.

Her sene Nekbe'nin yıl dönümünde işgal altındaki topraklarda ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinliler, 15 Mayıs'ta yürüyüş ve etkinliklerle anma programları düzenliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatma Ünal:

Bu gösteride yer alan insanların kalbini ve vicdanını kütlüyorum! Milyonlarca masum hayvan da savaş bölgelerinde acı çekiyor kim onları düşünüyor!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZehra Bademci:

Memleketleri için direnen bu insanlara saygı duymak lazım çünkü topraklara dönüş hakkı kutsal bir haktır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşe Pulat:

78 sene boyunca erkek egemen yapılar kadınları da erkekleri de kullanıyor işte bu sistemin kurbanı hepimiz Filistin halkı direnişini sürdürürken bizim ülkemizde kadınlar hala temel hakları için mücadele ediyor umarım bu mücadelenin sesini dünyanın işittiği olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Sağlık sorunları yaşayan Bayhan Survivor'dan ayrıldı

Survivor'da beklenmedik veda: Ünlü isim adadan erken ayrıldı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

90+8'de hayatının şokunu yaşadı!
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi