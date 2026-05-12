Gazze'de Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 78. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi

Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Şati Mülteci Kampı'ndaki gösteriye katılan Filistinliler, Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Katılımcıların, "78 yıl, zulüm ve göç", "Dönüş hakkı kutsaldır" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Filistinliler gösteride yaptığı basın açıklamasında, Nekbe'nin sona ermediğini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ettiğini kaydederken, Filistinlilerin direnişe devam edeceğini aktardı.

Yaptıkları gösteriyle tüm dünyaya mesaj verdiklerini ifade eden Filistinliler, topraklarına dönüş haklarının saklı olduğunu ve Filistin halkının sadece sayılardan oluşmadığını vurguladı.

AA'ya konuşan hukuk müsteşarı Mar'i Krizem, üniversitelerde okutulan uluslararası hukuk normlarının nerede olduğunu sorgulayarak, Filistinlilere ayrımcılık yapıldığını ve dönüş haklarının görmezden gelindiğini anlattı.

Gazze'deki Filistin Kurtuluş Cephesi Sorumlusu Muhammed el-Gul ise Şati Mülteci Kampı enkazı üzerinde yaptıkları bu eylemle tüm dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

Gul, verdikleri mesajda Filistin halkının hukuki ve siyasi haklarına sonuna kadar bağlı olduğunu ve direnişe devam edeceğini aktardı.

Filistinliler, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak nitelendiriyor.

Her sene Nekbe'nin yıl dönümünde işgal altındaki topraklarda ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinliler, 15 Mayıs'ta yürüyüş ve etkinliklerle anma programları düzenliyor.