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Filistinli gruplar 28 Kasım'daki meclis seçimlerini ertelemek için Kahire'de uzlaştı

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Filistinli gruplar 28 Kasım'daki meclis seçimlerini ertelemek için Kahire'de uzlaştı
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Filistinli gruplar, 28 Kasım'daki meclis seçimlerinin ertelenmesi konusunda Kahire'de uzlaştı. El Fetih, Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin İslami Cihad Hareketi temsilcilerinin anlaşmasının nihai onay için Filistin liderliğine sunulması bekleniyor.

RAMALLAH, 9 Ekim (Xinhua) -- Filistinli grupların, 28 Kasım'da yapılması planlanan meclis seçimlerinin ertelenmesi konusunda uzlaştığı bildirildi.

Filistinli kaynaklar tarafından perşembe günü Xinhua'ya yapılan açıklamalarda, El Fetih, Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin temsilcilerinin çarşamba günü Kahire'de bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

Kaynaklara göre, kararın nihai onay için Filistin liderliğine sunulması bekleniyor.

Kaynaklar, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin toplanarak seçimlerin ertelenmesi yönünde görüş bildireceğini, ardından bu tavsiyenin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunulacağını kaydetti. Abbas'ın, adaylık başvuruları için tanınan son süre dolmadan bir karar yayımlayabileceği belirtildi.

Bu gelişme, Filistinli grupların özellikle Kahire, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'teki seçim düzenlemelerini ve süreçte karşılaşılan zorlukları ele almak üzere Kahire'de gerçekleştirdikleri bir dizi görüşmenin ardından geldi.

Filistinli bir diğer kaynak ise salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin Merkezi Seçim Komisyonu'na bağlı ekiplerin seçim süreçlerini denetlemek üzere Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'e girmesine izin vermediğini belirtmişti.

Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki siyasi bölünmüşlük ve Filistin topraklarının tamamında seçim düzenlemenin zorluğu karşısında meclis seçimleri, geniş kapsamlı bir seçim sürecinin parçasını teşkil ediyor.

Kaynak: Xinhua
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