Filistinli gençler, İsrail'in Gazze'de oluşturduğu yıkımı maketlerle canlandırıyor

Filistinli gençler, İsrail'in 2 yılı aşkın süre boyunca ağır bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde bıraktığı yıkımı maketlerle canlandırıyor.

İsrail, 2006 yılından beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne karşı Ekim 2023'te hava bombardımanıyla başlattığı saldırılarını daha sonra kara ve denizden de sürdürdü

Filistinli kaynaklara göre, İsrail'in Ekim 2025'e kadar, 2 yılı boyunca bombaladığı 2,3 milyona yakın nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki evlerin neredeyse yüzde 90'ı yerle bir oldu.

İsrail ordusunun bölgede oluşturduğu ağır yıkım sebebiyle Gazze Şeridi'nde 1,5 milyondan fazla Filistinli derme çatma çadırlara sığınmak zorunda kaldı.

Gazze'de yaşananları maketlerle canlandırma girişimi

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistinli gençler Muhammed en-Neccar, Yezin Şahin ve Vaad el-Hams, İsrail'in yıkıcı saldırıların Gazze'de bıraktığı izleri taşıyan maketler yapıyor.

İsrail ordusunun yerle bir ettiği evlerin ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampları maketlerle canlandıran gençler, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten beri yaşananları dünyanın gözlerinde canlandırmak amacıyla İsrail bombardımanından kaçan insanları taşıyan araçları ve havadan insani yardım atan askeri kargo uçaklarını yaptı.

Filistinli gençler ayrıca, Gazze Şeridi'nin deniz kıyısında kurulan çadır kamplarındaki hayat mücadelesi, ambulanslar, sivil savunma araçları, Kızılhaç araçları, sahra hastaneleri, İsrail savaş uçakları, tekneler ve onları engelleyen savaş botları gibi detayları da işledi.

Bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma içinde duruş sergileyen uluslararası isimlerin yanı sıra gazetecilerin ve aktivistlerin fotoğraflarını da sergileyen gençler, fotoğrafları sergilenen söz konusu kişilerden bazılarının Gazze'de hayatını kaybettiğine özellikle vurgu yaptı.

Gençler, bu çalışmayla yaşananların unutulmamasını ve Gazze halkının maruz kaldığı yıkımın görsel bir hafızaya dönüştürülmesini amaçlıyor.

Maket çalışmasıyla dünyaya bir mesaj vermeyi hedefliyorlar

Çalışmayı sürdüren Filistinli gençlerden 24 yaşındaki Yezin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süre boyunca Gazze'de yaşadıkları ağır insani koşulları anlatmanın bir yolunu ararken maket yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Bu çalışmayla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştıklarını dile getiren Şahin, "Açlıktan susuzluğa, sokakta kalmaya, hastanelerin bombalanması ve sağlık sisteminin çökmesine kadar her türlü işkence ve zorluğu yaşadık. Şimdi çok basit bir şekilde bu yaşadıklarımızı aktarmak için bu maketi yaptık." ifadelerini kullandı.

Şahin, aslında şu anda harabe olan yerleri yansıtan bu maketlerin, İsrail saldırılarından önce evler olarak kullandıkları güzel yerlerden ibaret olduğunu belirtti.

"Evlerimiz ve sokaklarımız her gün savaş uçaklarıyla bombalandı"

Eline bir savaş uçağı maketini alarak, "Evlerimiz ve sokaklarımız her gün savaş uçaklarıyla bombalandı." diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de bu süre boyunca evler bombalandı, sokaklar bombalandı, çocuklar ve siviller bombalandı. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan insanlar bombalandı."

Çadır kampların maketlerini de yaptıklarını anlatan Şahin, bunlarla İsrail'in saldırılarıyla yerlerinden ettiği Filistinlileri ve buralara sığınmak zorunda kaldıklarına dikkati çektiklerini kaydetti.

İsrail'in tekrarlanan saldırıları sebebiyle birçok kez yerlerinden edildikleri ve yaşamaya elverişli olmayan yerlere sığınmak zorunda kaldıklarına işaret eden Şahin, "Dolayısıyla çok zor koşullardan geçtik." dedi.

Gazze'nin bombalandığı sırada insanları taşıyan sivil araçları ve ambulansların maketlerini de yaptıklarını söyleyen Şahin, sahra hastanesini de maketlerine yansıttıklarını paylaştı.

Ablukayı kırmak için yola çıkan teknelerin maketi

İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'den Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkan teknelerin maketlerini de yaptıklarını dillendiren Şahin, eline aldığı bir savaş gemisi maketini göstererek, şunları kaydetti:

"Ancak işgalcinin engelleri nedeniyle ablukayı kırmaya gelen bu insanları görme imkanımız olmadı. İşgalci İsrail, bu insanların Gazze Şeridi'ne ulaşmasına engel oldu."

Gazze Şeridi açıklarında konuşlanmaya devam eden İsrail donanmasının hala Gazzeli balıkçıların denize açılmasına izin vermediğinin altını çizen Şahin, İsrail'in Gazze'deki insanların denizdeki balıklara ulaşmasına da bu şekilde engel olduğunu belirtti.

Eline bir askeri kargo uçağı maketini alarak, İsrail'in dayattığı açlık günlerinde bu uçakların paraşütlerle gıda kolileri atması umuduyla beklediklerini dile getiren Şahin, temennilerinin ise Gazze'nin iyi günlerini canlandıracak maketler yapmak olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 581 kişi hayatını kaybederken, 1553 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 32'ye, yaralananların sayısı da 171 bin 661'e ulaştığı açıklanmıştı.