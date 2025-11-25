Haberler

Filistinli Gazeteci Sami Shehada, Gazze'deki Saldırılara Dikkat Çekti

Filistinli Gazeteci Sami Shehada, Gazze'deki Saldırılara Dikkat Çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sağ bacağı ampute edilen gazeteci Sami Shehada, Kastamonu'da verdiği konferansta mesleğini icra ederken yaşadığı tecrübeleri ve gazetecilerin karşılaştığı zorlukları anlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen Filistinli gazeteci Sami Shehada, mesleğini icra ederken bir İsrail tankının hedefi olduğunu söyledi.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Sami Shehada, İsrail'in hedef aldığı gazetecilerin sahada yaşadığı zorlukları anlattı.

Kastamonu'ya yalnızca kendi hikayesini anlatmak için gelmediğini vurgulayan Shehada, "Gazze'de bütün zorlukları yaşayan gazeteciler adına aranızdayım. Yılların yorgunluğu üzerimde, yorgun bir vücut olarak karşınızdayım. Gazeteci kardeşlerimin sesi olarak buradayım. Bu mücadele kelimelerle kurşunlar arasındaki mücadeledir, hakikatle ambargolar arasındaki bir mücadeledir. Bir tankla bir kamera arasındaki mücadeledir, kelimelerle kurşunlar arasındaki mücadeledir." diye konuştu.

Gazze'ye yabancı basının girişinin yasaklanmasıyla sahada yalnızca Filistinli gazetecilerin kaldığını ifade eden Shehada, şöyle konuştu:

"Sesi kısılmaya çalışılan gazetecilerden biriyim. Kameram ve basın yeleğimle gazeteci olduğum her halimden belliydi ama bana merhamet etmediler. Gazeteci olmam herhangi bir korunak sağlamadı. Gazeteci olmama rağmen bir İsrail tankı tarafından vuruldum. Silah taşımıyordum. Mesleğimi icra ederken hedef oldum. Elimde sadece kamera vardı. İsrailliler kameraları silahtan daha büyük tehdit olarak görüyor. Bu bana değil, dünyaya verilen mesaja yapılmış bir atıştı. Beni öldürmedi ama bacağımı kaybettim."

Türkiye'ye teşekkür eden Shehada, yaralandığı günden itibaren kendisine ve ailesine verilen desteğe duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ünal, Türk halkının Filistin'e verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm Kastamonuluların bu hassasiyeti en güzel şekilde gösterdiğini düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.???????

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.