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İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefindeki Filistinli ambulans şoförleri, işgal altındaki Batı Şeria'da hareket kısıtlamaları ve hayati tehlike altında zamanla yarışarak can kurtarmak için mücadele veriyor.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik uyguladığı ayrımcı politikalar ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırganlığı, acil yardım hizmetlerini neredeyse imkansız hale getirirken Filistin ambulansları saldırıların hedefi oluyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları için Doktorların (PHRI) "Ulaşmak, Tedavi Etmek, Hayatta Kalmak" raporu, sağlık görevlisi yeleği, tıbbi yardım çantası ve Kızılay amblemi taşıyan Filistinli acil yardım servisi personelinin, Filistinlilerin canını kurtarmaya çalıştığı için özellikle Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından hedef alındığını ortaya koyuyor.

Her gün evlerinden ölüm korkusuyla çıkan ambulans şoförleri, bir Filistinlinin hayatını kurtarmasın diye araçlarının yolunu kesen İsraillilerin saldırılarına uğruyor, darbediliyor, kurşunların hedefi oluyor; İsrail ordusunun kontrol noktaları ve hareket kısıtlamaları altında zamanla yarışıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı beldelerde ambulans şoförlüğü yapan Cuma Umran ve Yusuf Diriyye, yaşadıkları zorlukları ve karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri AA muhabirine anlattı.

"İsrailli sağlıkçılardan, Filistinlilere karşı toprak gasbeden İsrailliler lehine tanıklık"

Yakın zamanda acil yardım personeli bir arkadaşı İsrailliler tarafından öldürülen Umran, dinlenmek ve uyumak nedir bilmediklerini, her yola çıktıklarında "sinir harbi" yaşadıklarını, buna rağmen birçok insanın katlanamayacağı olayların içinde görevlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Umran, bölgede ırkçı bir ayrımcılık olduğunu vurgulayarak, "Bize saygı duymuyorlar, olay yerinde iletişim kurmuyorlar. Defalarca İsrail ambulanslarının da olay yerlerine silahlı olarak geldiğine, yanlarında silah bulundurduklarına ve yerleşimcilere destek olduklarına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Kendileri kısıtlamalara maruz kalırken İsrail ambulanslarının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere çok hızlı şekilde hizmet sunabildiğini belirten Umran, şunları kaydetti:

"Kızıl Davut Yıldızı (Magen David Adom) gibi kurumlar, birden fazla olayda Filistinlilere karşı yerleşimcilerin lehine tanıklık ederek yaralı olmadıkları halde yerleşimcilerin yaralandığını iddia etti. Bu olaylar defalarca yaşandı. Sırf Filistinlileri suçlu çıkarmak için yaralı olmadıkları halde öyleymiş gibi gösterdiler."

"(İsrail iç istihbarat servisi) Şabak evime gelip beni tehdit etti"

Umran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 5 kez ölümden döndüğünü belirterek, "Üç kez aracımı parçaladılar. Bir kez aracın içindeyken yakma girişiminde bulundular. Huvvara'da üzerime ateş açtılar." diye konuştu.

Zatara'da kendisi aracın içindeyken molotofkokteylli saldırıya uğradığını aktaran Umran, Akraba ile Mecdel arasındaki yolda kullandığı ambulansın paramparça edildiğini, kendisinin ise demir sopalarla darbedildiğini söyledi.

Umran, "Yerleşimcilerden bana ölüm tehditleri içeren mesajlar geliyor. Birkaç gün önce (İsrail iç istihbarat servisi) Şabak evime gelip beni tehdit etti. Yerleşimcilerin olaylarında ambulans şoförü olarak bulunmamı istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Çalışırken çelik yelek ve koruyucu kaskla yola çıktığını belirten Umran, "Geri dönmemeyi göze alıyorum." şeklinde konuştu.

Umran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin bir çağrı aldığında olay yerine giderken kaçınılmaz şekilde hedef olacağını bildiğini vurguladı.

"Smotrich ve Ben-Gvir hükümeti, bir suç hükümetidir"

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimler sonrasında yaşanabileceklere ilişkin değerlendirmesinde ise Umran, şunları söyledi:

"(İsrail Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich ve (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir hükümeti, bir suç hükümetidir. Hukuku yok ettiler, insan haklarını yok ettiler. Kullanmadıkları hiçbir yöntem kalmadı. Topraklara el koydular, kaçak yerleşim karakolları kurdular, yerleşimcileri her türlü güvenlik imkanı ve silahla desteklediler."

Umran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere hükümet tarafından silah sağlandığını söyleyerek, bizzat Ben-Gvir ve Smotrich'in Filistin topraklarını gasbeden birer İsrailli olduğunu vurguladı.

"Her gün saldırılara maruz kalıyoruz"

Akraba beldesinde ambulans şoförlüğü yapan Yusuf Diriyye ise Ekim 2023'ten sonra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun Filistinli ambulanslara yönelik hareket kısıtlamalarının arttığını belirterek, kapatmalar ve demir bariyerler nedeniyle bazı vakalara ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Diriyye, yollara kontrol noktaları kuran İsrail ordusundan acil sağlık hizmeti veren ambulansların geçişi için izin istediklerinde olumsuz yanıtla karşılaştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Tel köyünde yaşanan son olaylar sırasında dörtten fazla vakada Huvvara kontrol noktasından geri dönmek zorunda kaldık. Bu durum ordunun ve yerleşimcilerin uygulamalarından kaynaklandı. Araçlarla yolu kapattılar, ambulanslara ateş açtılar."

"Artık neredeyse her gün sağlık görevlilerine ve ambulans şoförlerine yönelik saldırılara ve ihlallere maruz kalıyoruz. Hatta Karyut'tan bir meslektaşımız yerleşimcilerin kurşunuyla şehit oldu." diyen Diriyye, başından geçen bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Bir süre önce tek başıma Nablus'taki Rafidiye Hastanesine doğru gidiyordum. Akraba ile Zatara arasındaki yola ulaştığımda yerleşimciler yolu kapatmıştı. Sol taraftan geçmeye çalıştım, başka bir yerleşimci sağ tarafıma girip önümü kesti ve geçmemi engellediler. Biri sağımda, biri önümde duruyordu. Kaza yapmam, aracın devrilmesi ya da başka bir aracın bana çarpması için üzerime sürmeye çalıştılar. Bir keresinde de Duma'dan yaralıları almaya giderken bir yerleşimci ters yönden üzerime, ambulansımın üzerine sürdü; bunların hepsi videolarla kayıt altına alındı."

"Biri iğneyi tek seferde vurur, diğeri ise aşamalar halinde vurur"

Diriyye, İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından yeni bir hükümet kurulsa da işgal altındaki Batı Şeria'da bir şey değişmeyeceğini belirterek, "Biri iğneyi tek seferde vurur, diğeri ise aşamalar halinde vurur. Olan biten tam olarak budur, hiçbir fark yok." dedi.

"İsrail için güvenlik kutsaldır, yerleşimcilik kutsaldır, kontrol noktaları kutsaldır. Biz Filistinliler için ne değişecek?" diye soran Diriyye, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ondan öncekiler nasılsa ondan sonrakilerin de aynı olacağı tezini savundu.

Son olarak Diriyye, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD-İsrail ve İran arasında savaş çıkıyor, bunun bile bedelini biz Filistinliler ödüyoruz. Tüm Batı Şeria'yı kapatıyorlar. Diyaliz hastası bekletilirse ölür, kanser hastasını, kalp hastasını geciktiremezsiniz. Bazen başka çare kalmadığı için toprak yollardan dolaşıp en sonunda Nablus'a ulaşmak için kapalı demir bariyerlerin altından geçmek zorunda kalıyoruz."

Kaynak: AA