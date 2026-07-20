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Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bölgedeki gelişmeleri görüştü

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Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bölgedeki gelişmeler, Filistin topraklarındaki durum ve İran saldırılarını ele aldı. Arap ülkelerinin dayanışması vurgulandı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgedeki gelişmeleri, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu ve İsrail'in uygulamalarını ele aldı.

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Arap ülkelerinin ulusal güvenliğini hedef alan saldırılar karşısında kendilerinin yanında yer aldıklarını vurgulayan Şeyh, İran'ın saldırılarını kınadı.

Şeyh ayrıca, iki ülke arasındaki "kardeşlik ilişkilerinin" güçlendirilmesi ve sorunlarla mücadele amacıyla koordinasyon ve ortak hareket etme yollarının ele alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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