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Batı Şeria'da İsrail Ateşi: Filistinli Çocuk Öldü

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Sair beldesinde ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Sair beldesinde ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrailliler, Sair beldesine baskın düzenledi.

İsraillilerin baskında açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Filistinli Kerim Sind Şallalda hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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