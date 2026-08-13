Haberler

Taybe Köyü'nde İsrailli Yerleşimcilerin Saldırıları Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Hristiyan Taybe köyünde, İsrailli yerleşimciler Ebu Fezza ailesinin evlerine saldırdı. Köylüler karşı koyarken şiddet olayları yaşandı ve çevre köylerden destek istendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusundaki Hristiyan Taybe köyünde Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü, bölge sakinlerinin ise saldırılara karşı koyduğu bildirildi.

Filistinli kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, Taybe'de Ebu Fezza ailesinin evlerine saldırdığını belirtti.

Kaynaklar, saldırıya karşı koyan bölge sakinleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında şiddet olayları yaşandığını, bölge sakinlerinin evlere girmeye çalışanları engellemeye çalıştığını aktardı.

Bölge sakinlerinin, çevredeki köylerden de saldırılara karşı destek istediği belirtildi.

İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Taybe'ye yönelik artan saldırıları nedeniyle 10 Ağustos'ta bu köyü askeri bölge ilan etmişti.

Kaynak: AA
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de! Bu tarihe kadar sıfırlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in 'hayır' oyu için dikkat çeken iddia

İYİ Partili vekil hasta yatağından kalktı hayır oyu verdi

Depremzedeleri ziyaret eden belediye başkanına şok: Canını zor kurtardı

Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

Giresun'daki faciada iki kız kardeşten acı haber