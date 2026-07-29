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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir evi ateşe verdi, 2 Filistinliyi kaçırdı

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında 1 Filistinlinin evini ateşe verdiği, El Halil'in batısında ise 2 Filistinliyi kaçırdığı bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında 1 Filistinlinin evini ateşe verdiği, El Halil'in batısında ise 2 Filistinliyi kaçırdığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Beytüllahim'in doğusundaki Ebu Nucaym bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateşe verdiği evden aynı aileden 8 kişinin tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsraillilerin bölgeye düzenlediği saldırı sırasında 1 Filistinliye ait aracı da ateşe verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısında ise İsraillilerin Beyt Ula beldesinde araçlarını ateşe verdikleri 2 Filistinliyi kaçırdığı kaydedildi.

Batı Şeria'da son haftalarda Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. Filistin yönetimi ile İsrailli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail ordusunu gasbeden İsraillilere koruma sağlamakla, hatta bazı saldırılara katılmakla suçluyor.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılar kişilere ve mülklere yönelik olmasının yanı sıra yeni yerleşim noktaları kurulmasını ve Filistinli çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesini kapsadı.

Filistin verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, 156 yerleşim birimi ve 360 yasa dışı yerleşim noktasında yaşıyor. Bu kişilerin, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini amaçlayan saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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