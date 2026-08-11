Haberler

İsrailli Grup Suriye Sınırını İhlal Etti: 'Bashan Öncüleri' Toprak Gasbı Talep Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden üç İsrailli, Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı bölgesinden Suriye'nin güneyine sızarak yasa dışı yerleşim talebinde bulundu. İsrail ordusu, sızanları yakalayıp polise teslim etti. Kendilerine 'Bashan Öncüleri' adını veren grup, aşırı sağcı hükümetin desteğiyle sık sık sınır ihlali yapıyor ve cezai yaptırımdan muaf tutuluyor.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, "Suriye'nin güneyinde toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle" sınırı geçerek ihlal gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 3 İsraillinin Şeyh (Hermon) Dağı bölgesinden Suriye topraklarına sızdığı bildirildi.

Açıklamada, Suriye'nin güneyini işgal altında tutan İsrail ordusunun söz konusu şahısları bulduğu ve İsrail polisine teslim ettiği aktarıldı.

Kendilerine Golan Tepeleri ve Suriye'nin güneyinin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması çağrısıyla sık sık Suriye topraklarına sızıyor.

İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin bazı mensuplarının açık desteğini alan Bashan Öncüleri hakkında bugüne kadar herhangi bir cezai yaptırımda bulunulmadı.

Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle

Yok artık Amedspor!

Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

Eren Bülbül'ün annesinden yürek dağlayan sözler: Ben 9 yıldır...
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk şüphesiyle çifte cinayet! Sokakta başladı evde bitti
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi