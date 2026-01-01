Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem başladı

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan katılımcılar, kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılar, belirlenen noktalardan yürüyerek veya teknelerle alana geldi.

Teknelerdeki vatandaşlar, meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları sallayarak eyleme katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze İçin Adalet" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

Sloganlar atıp tekbir getiren vatandaşlar, ellerindeki bayrakları müzikler eşliğinde salladı.

Soğuk havaya rağmen eyleme, çocukların da katıldığı dikkati çekti. Bağcılar Belediyesine ait anons aracında küçük bir kız çocuğunun "Tekbir" diye bağırdığı, kalabalığın da "Allahuekber" diye karşılık verdiği görüldü.

Bazı katılımcılar, Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin merdivenlerinden mitingi izledi.

Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Canan Sarı ile birçok milletvekili ve belediye başkanları da katıldı.

Galata Köprüsü'nde basın için kurulan platformda "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" yazılı pankart yer aldı. Dev ekranlar kurulurken ses sistemi için de kolonlar yerleştirildi.

Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin Filistin'le özdeşleşen çizimi "Hanzala", basın platformunun arkasında bulunan büyük binaya afiş olarak asıldı.

Sanatçı Maher Zain ve Esat Kabaklı ile Grup Yürüyüş'ün eserlerini seslendirdiği program, katılımcıların konuşmalarıyla başladı.