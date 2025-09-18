Filistin, Fiji'nin Kudüs'te Büyükelçilik Açmasını Kınadı

Filistin, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını Filistin halkına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fiji Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Kudüs kentinde büyükelçilik açmasını Filistin halkına karşı bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açmasının aynı zamanda uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, Fiji'nin söz konusu adımla iki devletli çözümü de doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in Kudüs kentinde attığı adımların tümünün gayrimeşru olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Fiji Cumhuriyeti yönetiminin Kudüs'te açtığı büyükelçilikle ilgili kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini dün düzenlenen törenle Kudüs'te açmıştı.

Açılış törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar katılmıştı.