Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı

Güncelleme:
İstanbul'da İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Filistin'deki katliama 'dur' demek için gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 400 STK'nın katılımıyla, 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla Galata Köprüsü'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazı sonrası yürüyüşe başladı.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı'nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
