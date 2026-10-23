Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, Gazze'de ateşkese rağmen ölümlerin sürdüğünü söyledi

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MUHAMMET TARHAN/CAN EFESOY - Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlere işaret ederek, "Hepimiz biliyoruz ki, İsrail seçimleri sırasında kanımız bir 'kazanma biletine' dönüşüyor. Filistinlilere kim daha fazla acı çektirirse İsrail seçimlerini o kazanıyor. Bu yüzden, önümüzdeki birkaç gün içinde durumun ciddi şekilde tırmanmamasını umuyoruz." dedi.

Ağabekyan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Karar alıcıların ve siyasetçilerin dünyadaki çatışmalar, arabuluculuk ve diplomasi hakkında görüşmesinin çok gerekli olduğu bir vakitte 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür eden Ağabekyan, arabuluculuk ve diplomasinin çatışmaların çözümündeki en önemli silah olduğunu vurguladı.

Ağabekyan, Gazze'nin hala feci durumda olduğunu belirterek, ateşkese rağmen ölümlerin ve yaralanmaların sürdüğüne, yeterince insani yardımın içeriye ulaşmadığına dikkati çekti.

Uluslararası hukuka riayet edilmesi ve Gazze Barış Planı'nı destekleyen ülkelerin yükümlülüklerinin bulunduğunun vurgulanması gerektiğini söyleyen Ağabekyan, "Artık, anlaşma şartlarını ihlal eden tarafın hesap vermesini sağlayacak şekilde, sahada sorumlulukları da beraberinde getiren tedbirlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde, durum olduğu gibi devam edecektir." diye konuştu.

Ağabekyan, anlaşmanın imzalanmasının üstünden bir yıl geçtiğine işaret ederek, sahada kararlılıkla uygulanan ciddi hesap verebilirlik ve izleme tedbirleri hayata geçirilmediği sürece, ikinci yılda da pek bir gelişme yaşanmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

İşler mevcut şekilde devam ederse bu yıl Filistin halkının daha fazla acı çekeceğini belirten Ağabekyan, "Zira ilk yıl gördüğümüz tablo şu: İsrail, Gazze Şeridi'nin yüzde 70'ini işgal etmiş durumda, insanlar ise şeridin, yaşanabilir olmaktan uzak, yüzde 30'luk bir kısmına sıkışmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Ağabekyan, soykırımın devam ettiğinin altını çizerek, her şeyden önce, yardım çalışmalarının tam kapsamlı bir şekilde yürütülmesine ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne hiçbir engel olmaksızın girmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İsrail'in yıllardır işgalci bir devlet konumunda olduğunu ve Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini söyleyen Ağabekyan, İsrail'in Gazze'deki suçlarından sıyrılabileceğine inandığına dikkati çekti.

Ağabekyan, "Eğer bu gerçekleşirse, o zaman söz konusu durumun Batı Şeria'ya taşınması halinde neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz." diye konuştu.

İsrail'deki genel seçimler

İsrail'deki genel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Ağabekyan, "Hepimiz biliyoruz ki, İsrail seçimleri sırasında kanımız bir 'kazanma biletine' dönüşüyor. Filistinlilere kim daha fazla acı çektirirse İsrail seçimlerini o kazanıyor. Bu yüzden, önümüzdeki birkaç gün içinde durumun ciddi şekilde tırmanmamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Ağabekyan, Filistin topraklarının İsrailliler tarafından gasbedilmesi konusunda uluslararası toplumun attığı adımlara ilişkin soruyu yanıtlayarak, önlemlerin geç de olsa alındığını dile getirdi.

"İsrail hükümetine, özellikle de bugün yerleşimcilere ve yerleşim yerlerine, yaptıklarının bir bedeli olduğunu gösteren ya da onlara çok güçlü bir mesaj ileten somut adımların sahada atıldığını görmek istiyoruz." diyen Ağabekyan, gasbedilen toprakların yasa dışı olduğunu, içindekilerin hukuka aykırı şekilde işgal altındaki bölgede bulunduğunu vurguladı.

Ağabekyan, Filistin topraklarının gasbedilmesi ile bunun için sağlanan finansmanı durdurmaya ve toprakları gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımları uygulamaya yardım edecek her türlü adımın önemli olduğunun altını çizdi.

Uluslararası hukuk ve kurallar vurgusu

143 ülke tarafından desteklenen New York Bildirisi'nin Filistinlilerin devlet olma yolunda nasıl ilerleyebileceğini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Ağabekyan, ekonomiden eğitime, Gazze'deki savaştan müfredata kadar diğer pek çok konuda nelerin yapılması gerektiğinin bildiride tanımlandığını belirtti.

Ağabekyan, New York Bildirisi etrafında birleşilmesi durumunda barışa giden yolda ilerlenebileceğini vurgulayarak bu süreçte iki devletli çözüme inanan ve uluslararası hukuka uyulmasını isteyen tarafların sahada somut adımlar atmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Arabuluculuk ve diplomasiden asla vazgeçilmemesi gerektiğini, meselelerin bu yolla çözülebildiğini dile getiren Ağabekyan, "Savaş çıkarmak kolaydır. Ancak nihayetinde barışı ve güvenliği getiren şey, masa etrafında oturmak ve uluslararası hukuku yeniden işlevsel kılmaktır." dedi.

Kaynak: AA