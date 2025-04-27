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Filistin'den Netanyahu'nun "saçma" sözlerine tepki: Filistin devleti barışın anahtarıdır

Filistin'den Netanyahu'nun
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin devleti kurulmasını "saçma" bir fikir olarak nitelendirmesine Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh tepki gösterdi. Şeyh, "Filistin devleti, güvenlik, barış, istikrar ve refahın anahtarıdır. Saçma olan, İsrail'in devam eden işgali, suç işleme ve uluslararası hukuku ihlal etme konusundaki ısrarıdır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin devletinin kurulmasının bölgede güvenlik, barış ve istikrarın anahtarı olduğunu söyledi.Şeyh, Filistin devletinin kurulmasını "saçma" bir fikir olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"FİLİSTİN DEVLETİ BARIŞIN ANAHTARIDIR"

Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, "Filistin devleti, güvenlik, barış, istikrar ve refahın anahtarıdır. Saçma olan, İsrail'in devam eden işgali, suç işleme ve uluslararası hukuku ihlal etme konusundaki ısrarıdır." dedi.
İsrail işgalinin son bulacağına işaret eden Şeyh, "Filistin'deki en küçük zeytin ağacının ömrü, mutlaka ortadan kalkacak olan bu işgalden daha uzundur." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: SAÇMA FİKİR

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu akşam, Filistin devleti kurulmasını "saçma" bir fikir olarak nitelendirerek, bu konudaki uluslararası kararları hiçe saymıştı. Netanyahu, İsrail büyükelçileriyle yaptığı görüşme sırasında, "Filistin devletinin kurulmasıyla barışın geleceği fikri saçma bir fikirdir. Bunu Gazze'de denedik. Bizi yıkmaya çalışan bir rejimin yerine aynı hedef için çalışan başka bir rejimi getirmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.Bu açıklamasıyla Netanyahu, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını" öngören BM kararları ile uluslararası hukuku hiçe saymış oldu.
Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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