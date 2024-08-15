Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin temalı fotoğraf sergisini gezdi

(TBMM)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nun Filistin gündemli olağanüstü toplantısının ardından Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezdi. Sergide, ağırlıklı olarak İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin fotoğrafları yer aldı.

TBMM Genel Kurulu, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için olağanüstü toplandı. Abbas, toplantı öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas'a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti. Kurtulmuş, Abbas'a hediyelerini takdim ettikten sonra, "Bizim örfümüzde silah, bayrak ve Kur'an-ı Kerim davaya sadakatin remzidir. Böylece Filistin davasına bağlılığımızı teyit etmiş olduk." ifadesini kullandı.

Ayrıca TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugünün anısına Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan, üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin remzi, Filistin bayrağının renkleri, TBMM logosunun yer aldığı bir atkı ile ziyaret anısına bastırılan hatıra pul hediye etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha sonra TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'na geçti.

Genel Kurul'un olağanüstü toplantısını izlemek üzere Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenle karşılandı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan, Meclis'e girişinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir süre sohbet etti.

Abbas, sık sık ayakta alkışlandı

TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verdi. Mahmud Abbas konuşma sırasında sık sık ayakta alkışlandı.

CHP lideri Özgür Özel katılmadı

AKP sıralarına İran'da İsrail saldırısı sonucu öldürülen Hamas lideri Haniye'nin fotoğrafını, DEM Parti Filistin Halk Kurtuluş Örgütü üyesi Leyla Halid'in fotoğraflarını koyarken; İYİ Partililerin sıralarında Azerbaycan, Doğu Türkistan, Filistin bayrakları yer aldı. Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağındaki kırık nedeniyle oturuma katılamadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bakanlar ve aralarında Rusya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu büyükelçiler de oturumu locadan izledi. Başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar bırakıldı.

"Gazze'ye gitme kararı aldık"

Abbas, "Bizim hayatımız Gazze Şeridi'ndeki hiçbir çocuğun hayatından daha değerli değildir", "Önümüzdeki hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını iki defa ayağa kalkarak alkışladı.

Fotoğraf sergisi...

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de yer aldı.

Abbas, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini ziyaret etti. Sergide, ağırlıklı olarak İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin fotoğrafları ile hayatından bir kesite yer verildi.

Abbas, sergi ziyaretinin ardından TBMM'den ayrıldı.