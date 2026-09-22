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Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, Batı Şeria'da İsrail'e karşı BM'den karar istedi

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Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Batı Şeria'da şehir ve kasabaları toplu hapishanelere dönüştürdüğünü belirterek BM'den Filistin halkını koruyacak karar almasını istedi. Şeyh, İsrail'in zeytin ağaçlarını söktüğünü belirterek dünyayı müdahaleye çağırdı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehir ve kasabaları toplu hapishanelere dönüştürdüğünü belirterek, Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin halkını koruyacak kararlar alması talebinde bulundu.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlal ve saldırılara dikkati çekti.

Tel Aviv yönetiminin şehir, kasaba ve mülteci kamplarını demir kapı ve kontrol noktalarıyla toplu hapishanelere çevirdiğini belirten Şeyh, İsrail'in bu ihlalleri kapsamında Filistinlilere ait yüzlerce dönümlük arazilerde bulunan zeytin ağaçlarını söktüğünü kaydetti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyayı, halkımızı ırkçılıktan ve etnik temizlikten korumak için müdahale etmeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletlerin (BM) şu andaki toplantılarında Filistin halkını koruyacak ve işgalciyi tüm bu uygulamalarından vazgeçirecek kararlar alınmasını talep ediyoruz."

Resmi açıklamaların İsrail tarafından işlenen suçları durdurmadığına dikkati çeken Şeyh, İsrail'i ırkçı uygulamalarından vazgeçirecek caydırıcı adımlar atılması talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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