Filistin, Batı Şeria'daki Arkeolojik Alanları İsrail İşgalinden Korumak İçin Unesco'ya Başvurdu

RAMALLAH, 12 Temmuz (Xinhua) -- Filistin'in UNESCO Daimi Temsilcisi Adil Atiye, Batı Şeria'daki arkeolojik alanların İsrail'in kontrolüne girmesini önlemek amacıyla UNESCO nezdinde bir girişim başlattıklarını söyledi.

Atiye cumartesi günü devlet radyosu Filistin'in Sesi'ne yaptığı açıklamada, bu girişimin amacının UNESCO'nun, İsrail'in Filistin'in kültürel mirasına, özellikle de El Halil kentindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik ihlallerine karşı harekete geçmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in, söz konusu caminin yapısı veya dokusunu değiştirecek eylemlerden kaçınma zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Atiye, İsrail'i Filistin'in arkeolojik alanları üzerinde hak iddia ederek tarihi çarpıtmaya çalışmakla suçladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda da İsrail parlamentosunun mayıs ortasında kabul ettiği ve Batı Şeria'da bir Miras Kurumu kurulmasını öngören tasarıya atıfta bulunuldu. Raporda, İsrail makamlarının Filistin'in arkeolojik alanları üzerindeki kontrolünün, yerleşimlerini genişletme ve arazilere el koyma politikalarının bir parçası haline geldiği ifade edildi.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı verilerine göre, Batı Şeria'daki yaklaşık 7.000 arkeolojik alanın yaklaşık yüzde 60'ı, 1993 Oslo Anlaşması uyarınca tamamen İsrail'in kontrolü altında bulunan Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua