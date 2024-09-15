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Filistin Büyükelçisi, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve Filistin hükümetinin destek sözü verdi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evine gelen Büyükelçi Fayed Mustafa, baba Mehmet Suat Eygi, Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Ali Mazhar ve yakınlarıyla görüştü.

Aileye baş sağlığı diledikten sonra gazetecilere açıklama yapan Mustafa, "Ayşenur sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin şehidi değildir, aynı zamanda bütün dünyanın, özellikle Filistin'in şehididir. Bütün Filistin halkı olarak bizim davamızı savundu ve bizim de şehidimizdir, bütün halkımız üzüntülüdür bu konuda." dedi.

Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın da aileye taziyelerini ilettiğini ve onlarla konuştuğunu aktaran Mustafa, "Biz de söz veriyoruz ki Filistin hükümeti olarak bütün uluslararası mahkemelerde bu konuyu yakından takip edeceğiz ki böyle şehadeti, böyle zulmü kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

Büyükelçi Mustafa, bir gazetecinin Ayşenur'un ailesine Kudüs Yıldızı Nişanı verilmesi kararına ilişkin sorusu üzerine, aileyle Filistin'de ya da burada sunulması konusunda görüştüklerini, onlardan haber beklediklerini ifade etti.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, dün Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

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