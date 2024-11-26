Üye Girişi
Haberler
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

 Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı

Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki bebeğin annesi tutuklandı
5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Philippe'ye Misyon Mektubu Sundum

Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Philippe'ye Misyon Mektubu Sundum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'in Belçika ve Lüksemburg nezdinde büyükelçisi Amal Jadou, Kral Philippe'ye misyon mektubu sunarak bu görevi üstlenen ilk Filistin temsilcisi oldu. Bu gelişme, Filistin'in diplomatik temsilinin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Phillippe'ye "misyon mektubu" sunarak, bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.

Kraliyetten yapılan açıklamada Kral'ın, misyon mektubunun sunumu için Jadou'yu kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada "Bu, ülkemizdeki görev süresinin resmen başlangıcıdır." denildi.

Böylece bir Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu prosedürüne benzer bir usulle göreve başlamış oldu.

Kraliyet kaynakları, bunun Filistin'i resmen bir tanıma anlamına gelmediğini ancak 2018'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ziyareti sırasında, Kral ile varılan, gelecek Filistin temsilcilerinin büyükelçi prosedürüyle göreve başlaması yönünde verilen karara dayandığını bildirdi.

Filistin devletinin tanınması, Belçika siyasetinde gündemden düşmeyen bir konu olmayı sürdürüyor. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırıların ardından bu fikir, ilk olarak Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez tarafından dillendirildi. İlerleyen süreçte İrlanda, İspanya ve Norveç'in tanıma kararının ardından Belçika'dan da beklenen karar ise gelmedi. Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, bölgesel hükümetlerin bu konuda vardığı bir uzlaşının bulunduğunu ancak federal bir kararın "doğru zamanda" alınacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
img

Flörtlerinin yaş aralığını söyledi, yeni bir tartışma başladı
img

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti
img

Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki bebeğin annesi tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 26 Kasım EXXEN spor canlı izle Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)? İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı) Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.