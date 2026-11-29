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Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kış mevsiminin gelmesiyle İsrail'in barınma malzemelerinin ve ekipmanların girişini kısıtladığı Gazze'de yaklaşık 950 bin kişinin sel riski altındaki bölgelerde yaşadığını, 100 bini aşkın ailenin de derme çatma çadırlarda kaldığını açıkladı.

Filistin'in Sesi Radyosu'na konuşan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yeniden İmar Ekibi Başkanı Rukiye Ebu er-Rub, İsrail'in devam eden saldırıları ve derinleşen barınma krizi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durumun son derece ağır olduğunu, bölge nüfusunun yüzde 94'ünün barınma ve ev eşyası yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Zorla yerinden edilen Filistinlileri tehdit eden risklerin kış mevsimiyle arttığı uyarısında bulunan Ebu Rub, sel riski bulunan bölgelerde kalan yaklaşık 950 bin Filistinlinin boğulma tehdidi altında olduğuna dikkati çekti.

Ebu Rub, Gazze Şeridi'nde 100 binden fazla ailenin derme çatma çadırlarda yaşadığının altını çizdi.

Filistinli yetkili, Bakanlığın yerinden edilenlerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için eş zamanlı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Sel riskinin en yüksek olduğu 168 barınma alanında zeminin yükseltilmesi, çadırların sabitlenmesi, branda temini ve barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ebu Rub, 4 bini aşkın kişinin kalabileceği 23 barınma merkezi kurulduğunu ve 13 alanın daha hazırlandığını kaydetti.

Müdahaleler, ihtiyaç ve risklere kıyasla sınırlı kalıyor

Ebu Rub, yapılan tüm mevcut müdahalelerin ihtiyaç ve risklere kıyasla sınırlı kaldığı uyarısında bulunarak, fırtınaların etkilerini azaltmak için alınan önlemlere rağmen, kaynakların kısıtlı olmasına ve barınma malzemelerinin eksikliğine değindi.

Gazze'ye barınma malzemelerinin girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini ifade eden Ebu Rub, Gazze'deki Filistinlilerin barınma malzemelerindeki ciddi eksiklikle üç kışı geride bırakarak dördüncüsüne girdiğini kaydetti.

Gazze'de beklenen yağışlar ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise Acil Durum Komitesinin beklenen yağışlar ve fırtına nedeniyle Gazze'de alarm seviyesini yükselttiği duyuruldu.

Gazze'de altyapının ve su şebekesinin ciddi hasar gördüğüne dikkati çekilen açıklamada, sel riski bulunan bölgelerde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların ve barınakların bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail saldırılarında hasar gören binaların yıkılma riskine de değinilen açıklamada, Gazze halkının hayati risklerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Bir an önce Gazze'ye başta barınma ve ısınma malzemeleri ile suyun tahliye edilmesinde kullanılan ekipmanlar ve yakıt sağlanması çağrısında bulunuldu.

Gazze'de kasımın ilk haftasındaki yağışlarda 70 bin çadır sular altında kalmıştı

Gazze Şeridi'ni 6 Kasım'da etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli rüzgarlar, İsrail saldırılarında evleri ve altyapıları yıkılan, korunaklı barınma imkanından yoksun binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlardaki koşulları daha da ağırlaştırmıştı.

Gazze'deki hükümet, söz konusu yağışlarda on binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıklamıştı.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle barınma malzemelerinin girişinin engellendiği Gazze'de soğuk hava, yetersiz barınma imkanları ve hasarlı binaların çökmesi nedeniyle çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA