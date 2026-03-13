Almanya ve Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planı ile Gazze'deki ateşkesi görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlayan politika ve uygulamaları ile Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa ile Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'un telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Mustafa'nın, Filistin halkının çektiği acıları sona erdirmek ve yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararına dayalı olarak Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planının ikinci aşamasının hızla uygulanması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Wadephul'un da, ülkesinin İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlayan İsrail politikaları ve uygulamalarını reddeden tutumunu teyit ettiği aktarıldı.

Mustafa'nın Almanya'nın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı tutumunu takdir ettiği ifade edildi.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.