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Filistin asıllı AP üyesi hakkındaki dezenformasyona dahil olduğu iddia edilen Fransız bakana istifa çağrısı

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Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Filistin asıllı Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan hakkında yanlış bilgi yayılmasına katkı sağladığı öne sürülen İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifa etmesini istedi.

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Filistin asıllı Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan hakkında yanlış bilgi yayılmasına katkı sağladığı öne sürülen İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifa etmesini istedi.

Kamu yayıncısı France 2 kanalında yayımlanan "Complement d'enquete" araştırma programı bu hafta, Hassan'ın siyasi faaliyetlerine odaklandı.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, programda konuşan birçok gazeteci, Hassan'ın nisan ayında gözaltına alındığı sırada çantasında uyuşturucu bulunduğuna dair yanlış bilgilerin kısmen Nunez'den kaynaklandığını söyledi.

Hassan'ın üyesi olduğu solcu LFI'den yapılan açıklamada, bu program sayesinde Nunez'in Hassan'ın gözaltı sürecine dair gazetecilerle konuştuğunun öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu konuşmalarda, Hassan'ın çantasında uyuşturucu olduğu iddiaları da dahil gözaltı süreci hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı kaydedilirken, "İçişleri Bakanı, soruşturma gizliliği kapsamına giren bu bilgileri gazetecilere bizzat kendisi mi iletti veya teyit etti?" sorusuna yer verildi.

Açıklamada, ortaya çıkan ciddi olaylar karşısında İçişleri Bakanından istifa etmesi istendi.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nunez'in Hassan hakkında yanlış ve iftira niteliği taşıyan bilgilerin yayılmasına bizzat katıldığını iddia etti.

Panot, Nunez'in bunu yaparak hukuk devleti prensiplerini ihlal ettiğini vurgulayarak, konuyla ilgili temsil ettiği LFI grubu adına Yargıtay Başsavcısı Remy??????? Heitz'e suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Nunez, Meclis'te katıldığı bir komisyonda, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

Hassan gözaltına alındığı sırada gazetecilerin halihazırda basında var olan bilgiler hakkında kendisine soru sorduğunu belirten Nunez, herhangi bir bilgi sızdırmadığını savundu.

Süreç

Hassan, eski Japonya Kızıl Ordu mensubu Kozo Okamoto'nun Filistin'e destek veren ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşarak "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

AP üyesinin gözaltı süreci sırasında, bazı Fransız medya kuruluşları, Hassan'ın çantasında uyuşturucu bulunduğunu bildirmişti.

Paris Savcılığı, çantada bulunan eşyalarla ilgili yapılan incelemelerin ardından, Hassan hakkında çantasında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla açılan soruşturmada 9 Nisan'da takipsizlik kararı vermişti.

Kaynak: AA
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