Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Filipinler'in Batangas bölgesinde çarpışan 2 askeri uçakta 4 pilot öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler Hava Kuvvetleri, Batangas bölgesinde eğitim sırasında iki SF-260 tipi askeri uçağın kaza kırıma uğradığını ve 4 pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yerel medyaya göre söz konusu uçaklar havada çarpışarak hava üssü sınırları içinde düştü.

Filipinler'in Batangas bölgesinde 2 askeri uçağın eğitim sırasında havada çarpışması sonucu 4 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Manila Times'ın haberine göre, Filipinler Hava Kuvvetlerinden Batangas'ta dün meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Eğitime katılan iki SF-260 tipi askeri uçağın kaza kırıma uğradığı belirtilen açıklamada, kaza sonucu 4 pilotun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise söz konusu iki uçağın havada çarpışarak hava üssü sınırları içerisinde düştüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı
Malatya'da kendisini terk eden kadını baba evinde bıçakladı! Çocukların saklandığı anlar kamerada

Kendisini terk eden kadını yatağında bıçakladı! O anlar kamerada
Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

Şehri ayağa kaldıran görüntü
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı