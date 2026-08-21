Filipinler Bakanı: Roblox Yasaklanmalı

MANİLA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, iki öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından çevrimiçi oyun platformu Roblox'un tamamen yasaklanmasını desteklediğini açıkladı.

Remulla perşembe günü yaptığı açıklamada platformun, karanlık ağla bağlantılarına ve gençler üzerindeki etkisine dair endişelere dikkat çekti.

Remulla salı günü Zamboanga kentinde meydana gelen ve iki öğrencinin hayatını kaybetmesine, dokuz kişinin de yaralanmasına yol açan okul saldırısının, birinci şahıs nişancı türündeki bir video oyununa büyük ölçüde benzediğini söyledi.

"Bu, internette oynadıkları oyunlar nedeniyle şiddete ve çocuklara karşı duyarsızlaşma vakasıdır" diyen Remulla, olayın video oyunlarının "aşırı etkisini" ortaya koyduğunu vurguladı.

Daha önce çocuk güvenliğine bağlılığını dile getiren Roblox ise platformda çok katmanlı koruma sistemleri bulunduğunu savundu.

2006 yılında kullanıma açılan ABD merkezli çevrimiçi oyun platformu Roblox, kullanıcıların dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla oyun oynamasına, içerik oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyor. Platform, Filipinler'deki çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler durumda.

Kaynak: Xinhua