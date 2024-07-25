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Filipinler'de Muson Yağmurları Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu

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Filipinler'de etkili olan Gaemi Tayfunu nedeniyle şiddeti artan güneybatı muson yağmurlarının tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin nedeni çoğunlukla boğulma, toprak kayması, devrilen ağaçlar ve elektrik çarpmasıydı. Manila Büyükşehir Konseyi afet ilan etti ve tahliye çalışmaları başlatıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Haziran 2024

1. Taşan Marikina Nehri'nin çeşitli görüntüleri

2. Sular altında kalan Quezon şehrinden çeşitli görüntüler

3. Sular altında kalan Antipolo şehrinden çeşitli görüntüler

4. Makati şehrinde etkili olan yağışların çeşitli görüntüleri

Filipinler'de etkili olan Gaemi Tayfunu nedeniyle şiddeti artan güneybatı muson yağmurlarının tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin nedeni çoğunlukla boğulma, toprak kayması, devrilen ağaçlar ve elektrik çarpmasıydı.

Öte yandan, Manila Büyükşehir Konseyi Çarşamba günü Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle Filipinler'in başkenti Manila'nın çeşitli bölgelerinde sele neden olması üzerine Ulusal Başkent Bölgesi'nde resmen afet ilan etti.

Hükümet sel sularının bazı bölgelerde iki metrenin üzerine çıkması üzerine Manila Körfezi ve nehir kıyılarında yaşayan vatandaşları başka bölgelere tahliye ederken tüm okullar ve iş yerlerini kapattı.

Yerel yetkililer ülkenin orta ve güney bölgelerinin kıyı kesimlerinde yaşayanları da tahliye etti.

Sel yüzünden bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Filipinler'de yılda ortalama 20 tayfun görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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