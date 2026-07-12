Haberler

Çin'in Filipinler Büyükelçiliği, Karşılıklı Anlayışı Artırmak Amacıyla Halka Açık Etkinlikler Düzenlendi

Çin'in Filipinler Büyükelçiliği, Karşılıklı Anlayışı Artırmak Amacıyla Halka Açık Etkinlikler Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Filipinler Büyükelçiliği'nin düzenlediği halka açık kültürel etkinliklere 1.000'den fazla kişi katıldı. Ziyaretçiler geleneksel dans, müzik, Kung Fu gösterileri izledi; Çin tıbbı, kaligrafi ve yelpaze süsleme gibi aktiviteleri deneyimledi. Büyükelçi Jing Quan, iki halk arasındaki kültürel ve ticari işbirliğinin güçlenmesi temennisinde bulundu.

MANİLA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Filipinler Büyükelçiliği'nin düzenlediği halka açık etkinliklere bölgede yaşayan 1.000'den fazla kişi katıldı.

Cumartesi günkü etkinlikler kapsamında büyükelçiliği gezen ziyaretçiler, sergilenen geleneksel Çin dansı, guzheng müziği ve Shaolin Kung Fu performanslarını izleme imkanı buldu. Geleneksel Çin tıbbı uzmanlarından tavsiyeler alan ve geleneksel Çin kıyafetlerini deneme fırsatı da elde eden ziyaretçiler, katıldıkları uygulamalı kültürel etkinliklerde Çin kaligrafisi, taş baskı ve yuvarlak yelpaze süsleme gibi aktiviteleri bizzat deneyimledi.

Çin'in Filipinler Büyükelçisi Jing Quan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin-Filipinler ilişkilerinin temelinin iki halk tarafından atıldığını söyledi. Jing, iki halkın ticaret ve kültür gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmesi ve Çin-Filipinler ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ortaklaşa ilerletmesi temennisinde bulundu.

Filipinler'de ilk kez halka açık etkinlikler günü düzenlediklerine dikkat çeken büyükelçilik, bu tür etkinliklerin, yerel halkın Çin kültürünü daha derinlemesine takdir etmesine ve sürükleyici deneyimler yoluyla Çin'i daha iyi anlamasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da bir kadın evde ölü bulundu

Mahalleli kötü koku ihbarı yaptı! Evden kadın cesedi çıktı
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti

Netanyahu'yu yıkan haber! Paylaştığı mesaj büyük ses getirdi