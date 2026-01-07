Haberler

Filipinler'in Mindanao Adası Açıklarında 6,7 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Filipinler'in Davao Oriental eyaleti açıklarında meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem, özellikle merkez üssüne yakın bölgelerde hissedildi. Artçı sarsıntıların devam etmesi bekleniyor.

MANİLA, 7 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao Oriental eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, merkez üssü sahil kasabası Manay'ın yaklaşık 47 kilometre uzağı olan depremin çarşamba günü saat 11.02'de 42 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntıların adanın genelinde hissedildiği belirtildi.

Özellikle depremin merkez üssüne yakın bölgelerde artçı sarsıntıların devam etmesinin beklendiği, bu sarsıntıların hasara yol açabileceği kaydedildi.

Büyük tektonik plakaların sınırlarının bulunduğu ve deprem ve volkanik faaliyetlerin sık görüldüğü Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Filipinler, sık sık sismik aktiviteye maruz kalıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
