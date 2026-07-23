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Filipinler Dışişleri Bakanı Lazaro, Çinli mevkidaşı Vang ile ikili ilişkileri görüştü

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Filipinler ve Çin dışişleri bakanları, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı İkinci Thomas Sığı'nda yaşanan gerilim sonrası bir araya geldi. Karşılıklı protestolar ve gerilimin yönetilmesi için diyalog çağrısı yapıldı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ikili ilişkileri ele aldıkları görüşmede, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıktaki gerilim nedeniyle ülkelerinin protestolarını yeniden iletti.

Bakanlar, Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'nda yaşanan gerilim sonrası bir araya geldi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA), Filipinler Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre Lazaro ve Vang, ülkenin başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldi.

Lazaro görüşmede, tartışmalı sığlıkta "Filipinli personele yönelik kabul edilemez eylemler" nedeniyle Manila yönetiminin Çin'i güçlü şekilde protesto ettiğini ifade etti.

China Daily gazetesinin 2016 Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'na ilişkin Filipinlileri maymun olarak tasvir eden yapay zeka destekli videolar ve karikatürler yayımlamasını "kabul edilemez ve incitici" şeklinde niteleyen Lazaro, Çin'in, ihtilaflı Scarborough Sığı'nda görüldüğü öne sürülen "yüzen platform" şeklindeki yapıyı kaldırması talebini de yineledi.

Lazaro ve Vang görüşmede, iletişim kanallarının açık tutulması, gerilimin idare edilmesi ve ilişkileri ilerletmek için pratik yolların aranması konularını ele aldı.

Çin de Filipinler'i protesto etti

Xinhua ajansının haberine göre Vang da görüşmede, Filipinler'e ait botların Çin Sahil Güvenlik personelinin teknesine çarpması ve Çinli görevlilere küreklerle saldırdığını belirterek Manila yönetimini protesto ettiklerini ifade etti.

İki ülke ilişkilerinin "ısrarlı zorluklarla karşı karşıya" olduğunu kaydeden Vang, bölgedeki barış ve gelişimin korunması gerektiğini vurguladı.

Vang, Filipinler'in kendini "bölgesel barış ve istikrarın bozulma kaynağı" haline getirdiğini ve iki ülke arasındaki gerilime dış müdahalenin "Filipinler'in diğerleri tarafından manipüle edilmesine yol açacağını" savundu.

Çin'in Filipinler için güvenlik tehdidi oluşturmadığını belirten Vang, ikili diyalog aracılığıyla durumu ele almaya bağlılıklarını yineledi.

Vang, Filipinler'in "deniz meselelerinde provokatif eylemlerini durdurması" ve ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması için somut adımlar atması çağrısı yaptı.

Tartışmalı sığlıktaki gerilim

Filipinler, 20 Temmuz'da, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir sığlıkta, Çin Sahil Güvenlik (CCG) personelinin Filipinler Deniz Kuvvetleri mensubunu başına sopayla vurarak yaraladığını ve denizcinin botuna hasar verdiğini açıklamıştı.

Çin de Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıkta, Filipinler'e ait botların CCG teknesine çarptığını ve Çinli görevlilere küreklerle saldırdığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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