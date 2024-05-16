Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

YÜKSEKDAĞ'A BİRÇOK SUÇTAN CEZA

Buna göre; eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken ceza 19 yıla düşürüldü. Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, 'Tahrik' suçunu basın yoluyla işlediği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' sebebiyle 2 yıl ve 'Terör örgütü propagandası'ndan da 1 yıl 6 ay ceza aldı.

EN YÜKSEK CEZAYI ALAN İSİM OLDU

Figen Yüksekdağ'a Mehmet Tunç'un cenazesinde yaptığı bir başka konuşma sebebiyle 1 yıl 6 ay, seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten 3 ay ceza verilirken, Van'da yaptığı bir konuşmadan dolayı da 1 yıl 6 ay ceza verildi. Böylece Yüksekdağ, toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

6-8 Ekim 2014'te, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenlemiş, HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında 37 kişi yaşamını yitirmişti. Olaylar sonrasında 108 sanık için iddianame hazırlandı ve açılan davada 83 duruşma görüldü. 14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti. Devam eden davada bugün karar açıklandı.