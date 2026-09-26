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Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmenin New York'ta yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü.

Kaynak: AA
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