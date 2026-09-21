Fico ile Pavel NATO'nun 5. maddesini tartıştı, Fico savaşa katılmayı reddetti

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Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, NATO'nun kolektif savunma yükümlülükleri konusunda karşılıklı açıklamalarda bulunurken, Fico, ülkesinin bir savaşa dahil olmasına karşı olduğunu belirtti.

Çekya basınındaki haberlere göre, Slovakya Başbakanı Fico, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile NATO'nun 5. maddesinin kolektif savunma yükümlülükleri konusundaki farklı görüşlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Pavel'in savaşmak istediğini, kendisinin ise barıştan yana olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pavel, Fico'nun açıklamalarını "son derece ciddi" olarak nitelendirerek, "NATO'nun bizi korumasından memnun olduğunu belirten ancak başka bir ülkeye saldırılması halinde buna katılmak istemeyen biri 'dayanışma' kelimesini anlamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fico, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden Pavel'e verdiği yanıtta, "Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in, eski bir NATO generali olarak savaşmak isteğine saygı duyuyorum. Bu nedenle benim barışı tercih ettiğime saygı göstermesini memnuniyetle karşılarım." ifadelerini kullandı.

NATO'nun 5. maddesinin bir saldırı durumunda her NATO üyesi için tek bir karşılık öngörmediğine dikkati çeken Fico, ülkelerin dayanışmayı farklı şekillerde gösterebileceğini savundu.

Fico, görevde olduğu sürece, NATO'daki herhangi bir ülkenin kışkırttığı "herhangi bir askeri maceraya" Slovak askerlerinin katılmasına onay vermeyeceğini vurguladı.

"Batılı ülkelerin, Rusya ile askeri çatışma için bahane aradığı" yönündeki iddiasını yineleyen Fico, giderek artan militarist söylemlerin enerji ve akaryakıt fiyatları ile göç gibi konuların dikkatlerden uzaklaşmasına neden olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA