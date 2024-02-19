Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Tutuklansın' etiketi kısa sürede gündem oldu

Ünlülerin avukatı olarak bilinen ve adı son dönemde Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s.kayım" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, "#feyzaaltuntutuklansın" etiketinin gündem olması sonrasında ünlü avukat kendisinden şikayetçi olanlar için zehir zemberek ifadeler kullandı.

FEYZA ALTUN'UN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Birçok kişinin ünlülerin avukatı olarak tanıdığı avukat Feyza Altun, Dilan Polat'ın başı çekti sosyal medya fenomenleri davalarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme bomba gibi düşen Altun bugün de ortalığı fena karıştırdı.

KÜFÜRLÜ ŞERİAT YORUMU İNFİAL YARATTI

Altun, geçtiğimiz gün aktif olarak kullandığı Twitter (X) hesabı üzerinden Farsça bir şiir yayınladı. Bir sosyal medya kullanıcısı da ünlü avukatın Farsça yaptığı paylaşımın altına yorum yaptı. Altun, "Şeriate s.kayım" diyerek karşılık verince söz konusu paylaşım silindi.

"İSLAM DİNİNİ HEDEF ALAN BİR PAYLAŞIM"

Feyza Altun'un bu paylaşımını "İslam dinini hedef alan bir paylaşım" olarak değerlendiren bir kesim de oldu. Bu kesim tarafından da Altun hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

ŞERİAT İSTEYENLERE "ARABİSTAN'A GİDİN" ÇAĞRISI

Yaşanan olayın ardından belli bir kitle tarafından tepkilerin hedefi olan Feyza Altun, dilini değiştirmeyerek bu sefer "suç duyurunuza da s*kayım" ifadesini kullandı. Ünlü avukat, hem Instagram hem de Twitter üzerindeki paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. "Şeriate karşı her zaman mücadele edeceğiz" diyen Altun, şeriat isteyenlere Arabistan'ın yolunu gösterdi!

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİR LAİK KALACAK"

Kendisini sert şekilde eleştiren ve "#feyzaaltuntutuklansın" etiketini açanlara "Şeriat dediğiniz bu işte" diyen Altun, yürek yakan bir videoyu paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" dedi.